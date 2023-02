Roma, «Dacci lo zaino»: disabile pestato e derubato al parco

Roma. Disabile brutalmente aggredito al parco. Stava leggendo quando, improvvisamente, è stato preso di mira da alcuni bulli che non ci hanno pensato due volte ad aggredirlo e derubarlo. Siamo al parco del Pineto, già in passato teatro di diverse violenza sessuali. In corso le indagini da parte dei poliziotti, la sorella della vittima ha sporto regolare denuncia.

L’aggressione al parco

I fatti sono avvenuti lo scorso 6 febbraio nel parco del Pineto, a Roma nord, intorno alle 15.30. Qui un uomo disabile – 50enne con un ritardo cognitivo diagnosticato – è finito nel mirino del branco. Lo hanno preso per il cappuccio delle felpa, trascinato dietro una siepe, pestato e derubato dello zaino. Ma facciamo un necessario passo indietro. Avvicinato da tre ragazzi, questi gli avevano chiesto un accendino. L’uomo ha risposto che non fumava e a quel punto gli è stato chiesto di consegnargli lo zaino. Intuito il pericolo, la vittima ha provato ad allontanarsi ma i tre lo hanno bloccato e portato dietro una siepe.

Il branco e il furto

Gli aggressori avevano un’età compresa tra i 22 e i 28 anni e tutti con l’accento dell’Est Europa. Dopo l’aggressione, non paghi, i tre gli hanno portato via lo zaino con dentro gli occhiali da vista, un telefono e le chiavi di casa. Ad allertare le polizia sono stati alcuni passanti. Il 50enne è stato poi condotto per accertamenti all’ospedale San Filippo Neri. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Primavalle.