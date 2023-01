Roma, dal 30 gennaio sospesi i tram su Centocelle

Dal 30 gennaio, cambierà la viabilità dei mezzi pubblici all’interno di Centocelle, storico quartiere romano. Infatti, per manutenzione alla rete fognaria, verrà sospeso il servizio di tram che passa all’interno del quartiere. Non è precisato quanto dureranno questi lavori, ma sicuramente costringeranno i pendolari abituali della zona, a organizzarsi e cambiare abitudini per raggiungere la propria casa, o il lavoro, con mezzi pubblici diversi.

A Roma, dal 30 gennaio stop ai tram su Centocelle per lavori

I lavori toccheranno le due linee tram del quartiere di Centocelle, ovvero il “5” e il “19”. Le linee, almeno sentendo ATAC, verranno sospese o addirittura deviate verso altre zone della Capitale. A far rivoluzionare la linea dei tram locali, saranno i lavori di manutenzione alla rete fognaria locale, con il cantiere che sorgerà in piazza dei Gerani. Per quello che concerne il percorso dei tram, la linea “5” seguirà provvisoriamente l’itinerario della linea “14”, raggiungendo il capolinea di viale Palmiro Togliatti e non più quello presente a piazza dei Gerani.

Per quello che concerne, invece, la linea “19”, la tratta del tram sarà attiva tra piazza Risorgimento e largo Preneste. Per questa situazione, l’ATAC attiverà comunque delle navette bus sostitutive. Al di là dei lavori su piazza dei Gerani, a Roma Est ugualmente si rischia nuovamente di far impazzire il transito dei mezzi pubblici. Essendo una zona a pochi passi dalla Casilina e il Pigneto, tale linea vede sempre una cospicua presenza di utenti che vogliono recarsi in quelle zone.

Il cambio di mobilità pubblica, come annunciato da ATAC, rischia di creare il caos tra l’utenza, soprattutto in assenza di adeguate navette bus per sopperire alla mancanza di tram su Centocelle. E’ ipotizzabile, anche se non augurabile, che in quelle zone possano rivedersi scene come a Termini qualche giorno fa, dove la stazione è stata invasa dagli utenti che attendevano gli autobus sostitutive per il malfunzionamento della Metro A.