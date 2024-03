Roma, ‘Dammi 1.500 euro’: minaccia e ricatta il nuovo compagno dell’ex

In carcere è finito un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per altri fatti di droga, che è stato arrestato su richiesta del pubblico ministero.

Prima si è dato alla fuga, ma dopo tre giorni di latitanza si è recato nel commissariato di Primavalle per consegnarsi agli agenti.

Minacce e ricatti al nuovo compagno dell’ex fidanzata

Un incontro casuale – un incidente nello specifico – culminato con delle minacce e una richiesta di soldi, quello avvenuto la scorsa settimana in un parcheggio di Primavalle, provincia capitolina. Protagonista un uomo di 36 anni, che è stato poi arrestato, e l’attuale compagno della sua ex fidanzata, un giovane di 32 anni. I due avrebbero avuto un incidente d’auto. Quando il 36enne ha riconosciuto il giovane alla guida dell’auto, gli ha intimato di farsi consegnare prima mille euro, poi altri 500, sostenendo di essere stato tamponato.

I precedenti e l’arresto

Già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga e una gambizzazione risalente al 2014, il 36enne è stato quindi arrestato e trasferito in carcere. Dopo l’incidente con l’attuale compagno della sua ex fidanzata, l’uomo ha costretto la vittima a recarsi in banca per prelevare i 1.500 euro che gli ha sottratto.