Roma, la dea bendata bacia la Capitale: vince 127mila euro all’Eurojackpot

Roma. La fortuna è cieca, questo si sa, e ha deciso di fare un salto anche nella Capitale. Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot non è stato centrato nessun 5+2. Ma è stato realizzato un 5+1 da 903.971,50 euro in Slovacchia. Ma non è tutto.

Eurojackpot: realizzato 5+0 da 127.449,40 euro

Realizzati anche quattro 5+0 da 127.449,40 euro in Italia (1), Slovacchia (1), Svezia (1), Croazia (1). Il 5+0 italiano è stato realizzato a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Bar Cortina S.R.L. situato in Via Cortina D’Ampezzo, 335 con una schedina Schedina 3 Pannelli NF – riporta l’Agenzia Agimeg.

Come giocare e la posta in palio

L’Eurojackpot coinvolge milioni di giocatori europei. La prima estrazione in Italia si è tenuta venerdì 6 aprile 2012. Tutti i venerdì e i martedì sera i giocatori di tutti i 18 Paesi partecipanti hanno la possibilità di vincere un Jackpot sempre milionario. Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 37 milioni di euro.

L’ultima estrazione e i vincitori

Ecco i risultati dell’ultima estrazione e le cifre vinte: