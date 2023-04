Roma, degrado al cimitero del Verano: ladri in cerca di ora profanano le tombe

Roma. Degrado e abbandono al cimitero del Verano dove, per un verso troviamo i ladri che sottraggono oggetti preziosi e qualsiasi cosa di valore capiti loro a tiro e, dall’altro, le tombe aperte con le ossa dei cari deceduti alla mercé di chiunque si trovi a passare da quelle parti. Ora, si fa largo il sospetto che proprio la caccia all’oro e ad altri metalli preziosi sia alla base, all’origine di una larga fetta del degrado che purtroppo caratterizza il Campo Santo.

Il degrado e i furti al cimitero del Verano

Lapidi spaccate nella zona del “Bassopiano”, rubinetti e fontanelle che perdono acqua da ormai diversi anni con la conseguenze formazione di pozzanghere e piccoli ruscelli ovunque ed ancora, reti e nastri rotti, rifiuti ed erbacce che invadono ogni spazio per andare poi ad ‘intaccare’ i marmi funebri. Il cimitero del Verano versa in una situazione di serio, manifesto degrado, abbandono e incuria. A nulla sono false le centinaia di segnalazioni e le mail di protesta inviate dai cittadini a Campidoglio e Ama. A peggiorare tale precaria situazione c’è poi l’azione dei ladri, tutti intenti a fare incetta di vasi, croci di rame e bronzo, materiale quest’ultimo utilizzato per realizzare alcune statue storiche che fanno da accessorio alle tombe murate a terra. Insomma, la situazione non appare certamente delle più rosee.

Le parole di Santori (Lega)

In merito si è espresso anche il capogruppo del Caroccio Fabrizio Santori: ‘I video choc dei cittadini che la Lega ha raccolto numerosi insieme a centinaia di lamentele, testimoniano la realtà sulla quale chiederemo anche alla Magistratura di fare piena luce, Ama e il Campidoglio sono chiamati alle proprie responsabilità, e nel corso del consiglio straordinario sull’azienda, presenteremo un ordine del giorno per avere risposte su tutte le inadempienze registrate in questi mesi, non soltanto nei servizi cimiteriali’.