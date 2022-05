Roma: donna si arrampica sulla basilica di San Nicola e minaccia il suicidio (FOTO)

Momenti di terrore e apprensione a Roma, in pieno centro, dove una donna disperata ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal tetto della Chiesa di San Nicola in Carcere. Non si conoscono ancora i motivi che l’abbiano spinta a minacciare di compiere l’estremo gesto.

Donna minaccia di suicidarsi lanciandosi dalla Basilica di San Nicola in Carcere

E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, 24 maggio, intorno alle ore 11.45. La donna è riuscita a salire sulla sommità della Basilica di San Nicola in Carcere, in via del Teatro Marcello 46, nel Rione Sant’Angelo. Una volta in cima, ha minacciato di togliersi la vita gettandosi di sotto.

I passanti, spaventati e preoccupati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Intervento di salvataggio in corso: traffico deviato

Sul posto sono subito intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi, insieme ai Vigili del Fuoco.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona per consentire i soccorsi e disposto la chiusura temporanea di via del Teatro Marcello, in direzione Bocca della Verità.

L’intervento è ancora in corso.

Sia i vigili del fuoco che gli agenti della Polizia Locale stanno tentando di far desistere la donna dal compiere il gesto estremo. Sul luogo è giunta anche un’ambulanza del 118 con a bordo medici e infermieri pronti a soccorrere la donna.

Seguiranno aggiornamenti.