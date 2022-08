Roma, enoteca finto-chic, ma in realtà sporca e con carenze strutturali: maximulta e segnalazione per la chiusura

Si presentava come un’enoteca di ottimo livello, in pieno centro, a due passi da Piazza Navona. Ma quello che hanno scoperto i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma era molto diverso dall’apparenza chic.

I militari della Stazione Roma Piazza Farnese, impegnati in intensi servizi di controllo insieme colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, hanno infatti effettuato una verifica nel locale. I Carabinieri, ispezionando l’enoteca, hanno riscontrato carenze igieniche e strutturali. Il gestore è pertanto stato sanzionato per la somma di 2.000 euro. A causa di quanto trovato, è stata avanzata segnalazione Asl Roma1 per eventuale ulteriore provvedimento di chiusura attività.

Gli altri controlli

I militari hanno effettuato controlli anche in altri locali della zona, per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e garantire una sicurezza in ambito alimentare ai numerosi turisti in transito in questo periodo nella Capitale.