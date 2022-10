Roma, escalation di furti a Quarto Miglio

Quarto Miglio assediato dai ladri. Questa è la drammatica situazione che sta vivendo questo quartiere romano, che da diverso tempo è ormai centro di furti presso abitazioni e attività commerciali.

La situazione a Quarto Miglio

Secondo le fonti della Questura di Roma, il quartiere è stato oggetto di due furti solamente negli ultimi quattro giorni. Presso delle attività commerciali presenti su via Annia Regilla, si sarebbero verificati dei colpi denunciati nelle giornate dell’8 e l’11 ottobre. Nella giornata dell’8 ottobre, i ladri avrebbero effettuato un furto, mentre l’11, sempre sulla stessa strada, ci sarebbe stato un altro caso analogo. Qui, i proprietari del negozio hanno effettuato una segnalazione alle forze dell’ordine alle ore 8.45 dello stesso giorno, denunciando danni di lieve entità.

I furti all’interno di via Annia Regilla sarebbero comunque molti di più, sentendo le voci degli abitanti del quartiere. Qualche residente parla addirittura di almeno sei furti nelle ultime due settimane, con molti imprenditori e privati che sono reticenti a denunciare le ruberie subite per mano d’ignoti.

La testimonianza di un residente

Sulla questione, siamo riusciti in esclusiva ad ascoltare la voce di un residente sul problema: “Nel quartiere si parla molto di questo problema, che oltretutto abbiamo anche esposto alle Forze dell’Ordine e il nostro Comitato di Quartiere. Almeno io, ho contato sei negozi derubati negli ultimi giorni: cinque su via via Annia Regilla e uno sull’incrocio di via di San Tarcisio”.

Ha proseguito l’abitante: “E’ sbagliato dire come i furti siano arrivati nella zona di Quarto Miglio da questa estate. Io personalmente constato episodi del genere addirittura dalla pandemia di Covid-19. Credo che i ladri in azione, siano stati facilitati nei loro colpi durante il lockdown, approfittando delle strade deserte e delle persone chiuse in casa. Qui le razzie sono partite all’interno delle abitazioni privati, con furti anche di migliaia di euro per i malcapitati proprietari delle abitazioni. Oggi in questa strada serve un maggiore controllo, un maggior passaggio delle Forze dell’Ordine e soprattutto l’istallazione delle telecamere lungo la strada, come abbiamo anche chiesto al Comitato di Quartiere Quarto Miglio – Appia Pignatelli”.