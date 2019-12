Roma, esce dal carcere in permesso premio per Natale e rapina 3 farmacie: arrestato di nuovo

Roma, esce dal carcere in permesso premio per Natale e rapina 3...

Ha approfittato del permesso premio che gli era stato concesso per le feste di Natale per tornare a Roma, la sua città, e nel frattempo compiere 3 rapine in altrettante farmacie.

Ma dopo il terzo colpo qualcosa è andato storto: un testimone, infatti, ha fermato una pattuglia di baschi verdi della Guardia di Finanza di passaggio in via dell’Acqua Bullicante e ha raccontato di aver appena visto che era stata compiuta una rapina a mano armata nella vicina farmacia di via Casalina da parte di un uomo che indossava un giubbotto giallo.

I finanzieri si sono quindi messi alla ricerca dell’uomo, riuscendo ad identificarlo mentre stava fuggendo a piedi. Il rapinatore effettivamente aveva nel giubbotto sia una pistola che il bottino appena rapinato.

Da successivi riscontri effettuati attraverso l’esame dei video delle telecamere di sorveglianza, si è scoperto che l’uomo aveva rapinato poco prima, in rapida successione, altre due farmacie nel quartiere Centocelle.

Il rapinatore, che era in permesso premio da un carcere della Campania, stavolta è stato trasferito a Regina Coeli.