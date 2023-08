Roma. Ferito e nervoso, 18enne aggredisce i carabinieri: fermato con il taser

Roma. Una serata decisamente movimentata quella da poco trascorsa per il custode di una scuola che nel cortile dell’istituto si è davanti un giovane ferito e fortemente agitato. Segnalato il fatto ai carabinieri, il giovane ha pensato bene di aggredirli a suon di calci e pugni. La sua ira sembrava non placarsi davanti a nulla, al punto tale che i militari per immobilizzarlo hanno dovuto usare il taser.

Il ritrovamento del giovane nel cortile e l’aggressione ai carabinieri

I fatti sono avvenuti ieri, domenica 20 agosto, quando il custode dell’istituto scolastico “De Chirico” in via Labico ha richiesto intervento al 112 per la presenza nel cortile di un giovane insanguinato e in forte stato di agitazione. All’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, l’uomo si è scagliato contro di loro tentando di colpirli violentemente con calci e pugni.

I tentativi di calmarlo

Le sue ire non accennavano a placarsi nemmeno di fronte ai numerosi tentativi dei carabinieri per riportare la situazione alla normalità. I militari infatti hanno tentato di dissuaderlo cercando di calmarlo più volte, senza però riuscirci. Alla luce di ciò, inizialmente hanno tentato di fermarlo mediante l’utilizzo dello spray urticante in dotazione ma anche in questo caso l’uomo ha continuato con fare aggressivo. Per bloccarlo definitivamente, uno dei Carabinieri, qualificato per l’uso, ha utilizzato il taser in dotazione.

Le cure e il precedente

Il giovane, un 18enne romano, è stato poi visitato da personale del 118, già presente sul posto, e risultato in buono stato fisico. Successivamente, il 18enne è stato condotto in codice rosso presso il reparto di psichiatria dell’ospedale “San Giovanni Addolorata” per una forte agitazione verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Si è poi accertato che il 18enne già nel corso del precedente pomeriggio, era stato trasportato, nelle stesse condizioni, all’ospedale “Vannini” da dove si era volontariamente allontanato. Il sanguinamento era dovuto a superficiali ferite auto-inferte.

17enne bloccato dai carabinieri con lo spray urticante

Ma non finisce qui. Una scena simile era infatti accaduta anche nella mattinata di ieri in piazzale San Leonardo ad Acilia. Qui i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ostia sono dovuti intervenire per la segnalazione da parte di alcuni cittadini di un giovane che dava in escandescenze, gridava e camminava al centro della strada. All’arrivo dei militari, il giovane – un 17enne ucraino – in evidente stato di alterazione psico-fisica, è parso poco collaborativo e ha cercato di spintonarli per evitare il controllo. Anche in questo caso, per placarlo e immobilizzarlo, uno dei militari ha dovuto utilizzare lo spray urticante in dotazione. Il 17enne è stato poi preso in carico dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato, in buono stato di salute, all’ospedale “Bambin Gesù”.