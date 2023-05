Roma, forzata la saracinesca dell’ufficio di Vladimir Luxuria al Pigneto: “È la seconda volta in poco tempo”

Roma. Ieri sera dei ladri hanno provato a forzare la saracinesca dell’ufficio dell’ex deputata Vladimir Luxuria ma, fortunatamente, il colpo non è stato messo a segno. Non è la prima volta che l’ex deputata e residente al Pigneto è vittima di simili episodi e, a fronte dell’accaduto, cresce l’allarme per la sicurezza nel quartiere. In merito ai fatti, l’opinionista si è poi sfogata sui social.

Lo sfogo social di Vladimir Luxuria

Un primo maggio non esattamente spensierato quello vissuto dall’opinionista dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, per via del tentato furto nel suo ufficio, poi non andato a segno. A seguito dei fatti la stessa si è sfogata su Instagram, riferendo anche che non era la prima volta che le accadeva una cosa del genere: “Ieri notte approfittando della mia assenza hanno provato (per fortuna senza riuscirci) a entrare nel mio ufficio forzando la saracinesca. Ringrazio il locale Mamamomo accanto per avermelo segnalato. A parte le spese per aggiustare la saracinesca resta l’amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere considerando che è la seconda volta che ci provano in poco tempo”. Queste le sue parole con un post su Instagram.

La questione della sicurezza

L’ex deputata da diverso tempo si batte sia per la lotta alla spaccio, fenomeno dilagante nel quartiere, sia contro il degrado. E questa non è la prima minaccia subita. Ma l’opinionista non è sola. Infatti, il 14 aprile scorso i residenti sono scesi in strada per chiedere maggiore sicurezza. Eloquenti le parole dello striscione a corredo della manifestazione: “Il Pigneto non è spacciato”.

Il furto nell’auto di Beve Vio

Solo pochi giorni fa, la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio è rimasta vittima di furto. Alcuni ladri le hanno sottratto dall’auto – parcheggiata nel centralissimo viale Parioli – un borsone al cui interno c’erano diversi apparecchi elettronici, tra cui anche il computer. Accorato l’appello della giovane campionessa al fine di riavere almeno il file della tesi presente nel pc: “Non mi importa granché di tutto quello che è stato rubato. Dentro, però, avevo il mio computer con i file della tesi di laurea che devo consegnare a giorni. A te, che ora hai il computer, ti prego di farmelo riavere o almeno di inviarmi in forma anonima il file con la mia tesi, alla mail info@art4sport.org. Trovi il file sul desktop del computer nella cartella “JCU”. Nonostante tutto, te ne sarei immensamente grata”.