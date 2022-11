Roma, gli studenti occupano il liceo artistico Enzo Rossi: “Assenza di diritti e condizioni indecenti”

Centinaia di studenti hanno occupato questa mattina il liceo artistico Enzo Rossi in via del Frantoio a Roma. Dopo un’assemblea straordinaria i liceali hanno occupato l’istituto per opporsi “a un modello scolastico repressivo e alle indecenti condizioni vissute all’interno della scuola”. Secondo quanto riportato dal movimento studentesco OSA, davanti all’istituto sarebbero intervenute le forze dell’ordine per scongiurare l’occupazione.

Studenti in protesta al liceo Enzo Rossi: intervengono le forze dell’ordine

“Assurda dimostrazione di forza davanti al liceo artistico Enzo Rossi stanotte e stamattina: celere schierata davanti all’entrata dell’istituto, per intimidire gli studenti in lotta. Si legge nel comunicato del collettivo, che aggiunge: “Diversi poliziotti in borghese sono entrati nella scuola durante l’assemblea di istituto degli studenti per occupare, minacciando di identificare e denunciare chi sta protestando. Già stamane dall’alba erano presenti camionette fuori l’entrata dell’istituto per intimidire gli studenti”.

OSA: “Le intimidazioni non ci fermeranno”

La nota degli studenti continua: “Dopo i fatti de la Sapienza è gravissimo che ancora si introducano forze dell’ordine in università, scuole e luoghi di formazione. La protesta all’Enzo Rossi continua. Le intimidazioni non ci fermeranno. Assenza di diritti, crisi di prospettive, guerra e un modello scolastico esclusivo: verso e oltre la data di mobilitazione studentesca del 18 Novembre. Contro governo e MIUR saremo opposizione!”