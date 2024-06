Roma, grave incidente sulla Cassia, strada chiusa: tre feriti, due in codice rosso

Incidente questa mattina lungo la Via Cassia teatro di un sinistro tra due auto. Tre complessivamente i feriti, di cui due più gravi portati in codice rosso in Ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni.

Cassia chiusa stamattina, mercoledì 5 giugno 2024, a causa di un grave incidente stradale. L’impatto si è verificato all’altezza del km 22, a Roma nord, a circa 6km dall’incrocio per la zona di Baccano. Coinvolte un’Audi A4 e una Nissan Micra. Tre le persone rimaste ferite e soccorse dai Vigili del Fuoco – giunti dal distaccamento di Campagnano – che sono state poi trasferite in ambulanza in Ospedale.

Incidente in Via Cassia oggi 5 giugno 2024

Per quanto riguarda le condizioni dei feriti un uomo è stato portato in codice rosso all’Ospedale San Pietro, mentre una donna è giunta con il medesimo codice d’urgenza al Sant’Andrea. Meno gravi le condizioni di un’altra donna trasferita sempre presso il nosocomio San Pietro ma in codice giallo.

Notizia in aggiornamento