Roma, guida senza patente, non si ferma all’alt e si schianta contro una rotonda: denunciato 17enne

Roma. Era alla guida dell’auto senza patente ma non solo. I carabinieri gli avevano intimato lo stop ma il giovane ragazzo ha pensato bene di infischiarsene, concludendo poi la propria corsa contro la Rotonda su Lungotevere Vittorio Gassman. Nel mezzo del proprio tragitto, inoltre, il giovane ha compiuto tutta una serie di infrazioni al codice della strada. Ora, questa “bravata” gli è costata una bella denuncia dei carabinieri. Con lui nell’auto anche altre 3 persone che a seguito dei fatti sono fuggite.

Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro la Rotonda

I fatti sono avvenuti ieri in via Antonio Pacinotti, zona San Paolo. Qui un’auto non si è fermata all’alt dei carabinieri proseguendo poi la propria corsa a tutta velocità e finendo per schiantarsi contro la rotonda su Lungotevere Vittoria Gassman. La vettura era presa a noleggio grazie ad un servizio di car sharing e a seguito degli accertamenti effettuati dai militari è poi risultato che il ragazzo alla guida era minorenne, aveva infatti 17 anni e ovviamente si trovava al volante senza patente. Il ragazzo stava andando a tutta velocità su via Pacinotti. È a questo punto che i carabinieri, notando l’accaduto, gli hanno intimato l’alt. Ora, come detto, il giovane alla guida della vettura presa in sharing non si è fermato compiendo tutta una serie di infrazioni lungo il percorso: tratti di strada contromano e semafori rossi non rispettati, queste alcune delle irregolarità da lui compiute che sono poi culminate con uno schianto presso la Rotonda precedentemente menzionata.

La denuncia

Una volta raggiunto dai militari, il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente. Resta invece sconosciuta l’identità di altre 3 persone che nel momento dei fatti si trovavano in auto con lui. I tre, infatti, a seguito del violento sono poi scappate.