Roma: i Carabinieri entrano in casa, lui li accoglie con cocaina e una magnum calibro 38

Roma. Sono stati due giorni intensi per i Carabinieri di Roma, che hanno messo in atto una serie di controlli massicci su tutto il territorio della Capitale, sia al centro che nelle periferie, arrivando ad arrestare ben 14 persone in sole 48 ore. Le accuse sono, a vario titolo, di detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Oltre 2.000 dosi di cocaina in auto

Tra gli arresti più eclatanti, avvenuti nella giornata di ieri, quello di un 65enne romano, già con precedenti che, a seguito di un controllo a bordo della sua auto nei pressi di via degli Architetti, lo hanno trovato in possesso di una grande quantità di droga. Nella vettura, i militari hanno rivenuto e sequestrato 2.353 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,350 kg, 2 panetti della stessa droga per un peso complessivo di 400 g, materiale idoneo al confezionamento, due bilancini di precisione e 2.890 euro, ritenuti provento di attività illecita. La sostanza stupefacente era occultata all’interno di un vano ricavato modificando artificiosamente il cruscotto anteriore lato passeggero, con apertura meccanica.

Leggi anche: Roma, sequestrata associazione culturale con all’interno piazza di spaccio: droga ai giovani del quartiere

Pistole e droga in casa

In zona Portuense, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, hanno arrestato un 56enne che, dopo essersi mostrato con un atteggiamento nervoso, ha spinto i militari ad eseguire un controllo approfondito. C’era qualcosa che non andava nei suoi gesti, ma soprattutto nelle sue dichiarazioni rilasciate durante le domande dei militari. Per questa ragione, i controlli si sono estesi anche presso la sua abitazione, ed è proprio qui che i Carabinieri sono stati accolti in un vero e proprio centro di detenzione armi e droga.

I controlli a casa

La perquisizione domiciliare, presso l’abitazione del 56enne, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare circa 1.2 kg di marijuana, 300 gr di hashish, 370 g di cocaina e una pistola Smith Wesson calibro 357 magnum. L’arma era in perfette condizioni, e dopo un controllo approfondito è risultata denunciata rubata nell’anno 2015. Dunque, illecitamente detenuta, assieme a 6 colpi calibro 38 special.