Roma, il trucco delle uova per rubare la borsa: anziana ‘scippata’ all’Aurelio

Un trucco “vintage”, ormai scomparso quasi del tutto dalle cronache eppure, forse proprio per questo, scelto dal malvivente ieri per colpire un’anziana signora all’Aurelio. Stiamo parlando dello stratagemma delle uova usato, a dire la verità, solitamente per raggirare gli automobilisti colpendo il parabrezza; a quanto pare però ne esiste una variante…anche per i pedoni.

Lancia le uova addosso ad una passante, poi la deruba con la scusa di aiutarla a pulirsi

L’episodio è accaduto ieri mattina, giovedì 18 maggio 2023, in Via Graziano, alle spalle di Piazza Irnerio. Un uomo, straniero stando alla descrizione raccolta, avrebbe lanciato, non facendosi notare, un uovo addosso all’ignara vittima, una donna anziana; poi, con la scusa di aiutarla a ripulirsi, le ha sottratto la borsa ed è fuggito via. “E pensare che l’ho anche ringraziato perché mi stava aiutando a sistemarmi“, ha ammesso la donna, che non sappiamo se abbia poi deciso di sporgere denuncia o meno in merito all’accaduto (nessun intervento della Polizia è stato effettuato in zona nell’immediato, ndr). La notizia si è diffusa nei gruppi social di zona anche per cercare di mantenere alta l’attenzione verso il possibile ripetersi di casi analoghi.

La tecnica “vintage” per scippare i passanti: solo un caso isolato?

Al momento, da quanto appreso dalla nostra Redazione, non sembrano esserci segnalazioni di simili stratagemmi utilizzati in zona e più in generale a Roma. In base agli elementi forniti tuttavia è possibile ipotizzare che si tratti verosimilmente di una variante del “trucco delle uova” usato per colpire gli automobilisti: in quel caso, com’è noto, uova vengono lanciate sul parabrezza dell’auto scelta e poi, non appena il conducente scende dal veicolo per sincerarsi dell’accaduto, dei complici rubano quanto si trova nell’auto (altri trucchi analoghi sono quelli della ruota bucata o delle monete). Oppure, più semplicemente, potrebbe essere un’alternativa della tecnica di borseggio che prevede di sporcare la vittima con un gelato o con una bevanda per poi offrirsi d’aiuto, con troppa sollecitudine, per pulire. In attesa dunque di saperne di più invitiamo sempre a prestare la massima attenzione e, come per le altre tipologie di truffe, avvisare i nostri familiari più anziani circa i possibili segnali di pericolo e/o allarme.

