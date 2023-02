Roma, inaugurato murales alla memoria di Leonardo Lamma su Corso Francia

La famiglia e gli amici di Leonardo Lamma, il centauro morto su corso Francia, hanno voluto inaugurare un murales alla memoria del ragazzo a Roma. Non una data qualunque, ma bensì il 18 febbraio, ovvero la data che sarebbe coincisa con il ventesimo compleanno del giovane. Tra un gigantesco ritratto e tanti palloncini, le persone vicine al ragazzo ne hanno ricordato la memoria e l’importanza della sua persona all’interno delle loro vite.

Roma, il murales dedicato a Leonardo Lamma

Il murales è stato fatto proprio su corso Francia, dove il ragazzo aveva perso la vita per un incidente stradale con il proprio motorino. Quello in cui morì, un punto che potremmo definire maledetto, considerato come a pochi metri, il 22 dicembre del 2019, a quell’altezza persero la vita anche le sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte da un pirata della strada. Dopo tre anni e mezzo, la stessa sorte toccherà al giovane Leonardo, caduto dalla propria moto per un dissesto stradale.

Era il 7 aprile 2022, quando una caduta dalla moto si rivelò fatale per la vita del giovane Lamma. Allora non è un caso la rappresentazione del murales, che immortala un angelo in sella a una moto: l’immagine simbolica del giovane Leonardo Lamma, come oggi lo immaginano i genitori, gli amici e soprattutto i parenti più stretti. Nessuno tra i suoi cari lo ha scordato, tanto da immortalare nel murales una frase fortissima: “Sempre con noi”.

La mamma di Leonardo, ai microfoni di Fanpage, apprezza l’idea della gigantesca opera dedicata alla memoria del figlio: “L’idea del murales è stata degli amici, abbiamo voluto inaugurarlo per rendere omaggio a Leonardo, anche se quest’anno è un compleanno un po’ diverso. Dato che per i 18 e i 19 anni non ha potuto fare nulla per via del Covid, gli avevo detto non ti preoccupare, che a vent’anni faremo una grande festa. Ora mi piace pensare che abbia festeggiato in cielo”. Un momento profondo di ricordo, mentre nell’aria volteggiano i palloncini con i nomi di Leonardo, Gaia e Camilla.