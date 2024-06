Roma | Incidente mortale sull’A24, perde la vita motociclista

Incidente mortale sull’autostrada A24 sulla complanare a Roma stamattina. Perde la vita un motociclista, traffico completamente bloccato per ore. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli, tutti gli aggiornamenti.

Incidente mortale oggi, martedì 4 giugno 2024, sulla A24 Complanare di Roma. Il traffico risulta bloccato, coinvolti tre mezzi, due auto e un motoveicolo. Code si registrano nel tratto compreso tra lo svincolo per Tor Cervara (al Km 2,4) e l’Allacciamento A24 – Via Togliatti, in direzione Tangenziale Est di Roma. Il sinistro si + verificato in corrispondenza del km 2+700.

Incidente mortale sull’A24 oggi a Roma

Il dramma si è consumato quando erano da poco passate le 8.00. Nella terribile carambola purtroppo, per cause da accertare, una persona ha perso la vita. Si tratta del centauro, un uomo di 65 anni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Nonostante i soccorsi però per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Al momento non è chiaro se vi siano altre persone rimaste ferite o meno.

Aggiornamento viabilità

In questi minuti la circolazione nel tratto interessato dall’incidente è tornata regolare. Terminate infatti le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi incidentati e rilievi del sinistro.

Notizia in aggiornamento