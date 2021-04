Roma, incidente per il Premier Mario Draghi: la scorta tampona un’auto, lui scende e si scusa

Ha dimostrato umiltà ed educazione il Presidente del Consiglio Mario Draghi che ieri, 19 aprile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a catena. Lo scontro è avvenuto a Roma, in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli.

L’incidente e le scuse

Il Presidente del Consiglio si trovava a bordo di una Volkswagen Passat: l’auto ha tamponato una Lancia Y che si era a sua volta scontrata con una vettura che la precedeva, una BMW, che aveva frenato per far passare una persona sulle strisce pedonali. A seguito dell’incidente, per fortuna senza feriti, Draghi è sceso dall’auto insieme ai conducenti delle altre vetture e si è scusato per l’accaduto, per poi salire sulla seconda vettura di scorta, un’Alfa, che non è rimasta coinvolta nell’incidente. Prima di andare via il Presidente del Consiglio ha parlato con entrambi i conducenti delle altre due vetture coinvolte, chiedendo quali fossero le loro condizioni di salute.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. La scena è stata immortalata da un passante, che l’ha inviata per la pubblicazione alla pagina Instagram Welcome to Favelas, diventando immediatamente virale.

(Foto Welcome to Favelas)