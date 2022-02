Roma. Inizia a infastidire i passeggeri, poi insulta il controllore: «Spione»

Ha iniziato a infastidire i passeggeri del treno Civitavecchia-Roma, che inizialmente non hanno detto nulla. Ma poi, visto che l’uomo, un cinquantenne dall’accento straniero e palesemente ubriaco, stava diventando molto insistente, hanno richiesto l’intervento del controllore, che lo ha invitato a fargli vedere il Green Pass.

Prima infastidisce i passeggeri, poi insulta il controllore

Ma lo straniero, alla vista del controllore, invece di calmarsi e mostrare il documento si è agitato ulteriormente e ha iniziato a insultarlo pesantemente. Nel frattempo il treno era arrivato alla fermata di San Pietro. Il controllore, che aveva richiesto l’intervento della polizia, ha invitato l’uomo a scendere dal convoglio. L’invito non è stato preso bene e lo straniero, bottiglia di birra alla mano, ha iniziato a inveire contro il controllore. «Spione, str…, cogl…e», ha iniziato a insultarlo mentre erano sulla banchina in attesa degli agenti. «Oggi è il compleanno della mia ex moglie e io sono rimasto senza soldi», ha poi provato a giustificarsi l’uomo, bevendo un altro sorso di birra.

Intanto il treno è rimasto bloccato, mentre i passeggeri assistevano alla scena. Sono poi arrivati gli agenti, che hanno portato via l’uomo per identificarlo, consentendo così al convoglio di ripartire.