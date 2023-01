Roma, la voragine di via della Magliana fa un mese: quando verrà richiusa?

La voragine di via della Magliana, tra malumori e rabbia degli automobilisti, compie il suo primo mese. Eppure, sembra fresca e immacolata come il primo giorno, quando il manto stradale collassò sotto lo sguardo dei residenti e lasciò lo spazio a una profonda buca in mezzo alla strada. Da quel giorno, in XI Municipio non si è mai parlato di una reale risoluzione del problema, tanto che sulla voragine ancora non si sono mai visti degli operai all’opera, eccetto una volta per spostare il passaggio di cavi elettrici.

Il primo mese della voragine di via della Magliana, a Roma

Per la profonda buca di via della Magliana, rischiamo di dover raccontare una storia troppe volte analoga nella Città capitolina. Una storia dove questi dissesti non solo durano per mesi, ma addirittura permangono sui tratti di strada per anni interi. Qualcosa del genere lo avevamo visto nel quartiere di Ostia Ponente, con gli eterni cantieri presenti tra via Costanzo Casana e via Danilo Stiepovich. Situazioni che potrebbero ricomparire a una trentina di chilometri di distanza, nel territorio della Magliana.

Infatti, la buca rimane immacolata sul piano degli interventi di manutenzione. Un argomento che non viene pronunciato anche dalla politica locale del Municipio XI di Roma Capitale, dove il disagio di centinaia di pendolari sembra non toccare l’Amministrazione locale. Eppure, tale situazione sta portando tanti automobilisti all’esasperazione. Se qualche arteria urbana alternativa è ostruita da incidenti, come avvenuto pochi giorni fa, si rischia di fare anche un’ora di fila lungo via della Magliana: una situazione insostenibile.

Il consigliere Palma: “Dal 16 dicembre 2022, in questo punto non abbiamo visto nulla”

Sulla questione è intervenuto il consigliere Marco Palma, eletto all’interno del Consiglio del Municipio XI. Già due settimane fa, Palma aveva espresso perplessità sull’operato verso la profonda voragine di via della Magliana da parte dell’Amministrazione. In esclusiva, ci racconta: “Stamattina porterò un fiore alla voragine di via della Magliana 763 dove , ad un mese dalla sua apertura, eccezion fatta per i cavi che sono stati sollevati e qualche sopralluogo legato alla video ispezione sullo stato della fogna di cui non abbiamo ad oggi report da parte di Acea, sta ancora li a testimoniare le reali esigenze di questa città. Operatività, soluzione tempestiva dei problemi, meno burocrazia”.

Prosegue Palma: “Il quadrante sta soffrendo per la mobilità strozzata e via della Magliana, in assenza di uscite sul GRA della via Portuense, è, nonostante il ponticello ferroviario di via Luigi Dasti, una delle arterie di ingresso e di uscita al quadrante Roma sud Ovest. A ridosso il Deposito ATAC MAGLIANA, due ospedali e l’importante realtà di Parco de Medici. Stamattina rappresenterò in una nota la questione alla Presidenza dell’Acea. Sul CSIMU, ho solo tanta fiducia nella buona volontà dei lavoratori”.