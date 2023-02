Roma, lavori sull’Aurelia: ecco quando e il tratto interessato

Lavori sulla storica via Aurelia di Roma, che provvisoriamente vedrà una revisione della disciplina del traffico e soprattutto un restringimento della carreggiata in un suo tratto di strada.

I lavori di manutenzione stradale sulla via Aurelia

La via Aurelia seguirà il modello di altri quartieri romani, dove il Comune di Roma Capitale ha messo in programma numerosi lavori di manutenzione stradale. Per l’occasione, le squadre d’intervento dovranno lavorare sul rifacimento del manto stradale della famosa arteria urbanistica romana. In questo senso, servirà la pavimentazione tra il km 97+000 e il km 122+972. In questo frangente, gli ingegneri hanno previsto il restringimento della carreggiata e soprattutto il senso unico alternato in quel tratto di strada.

Una situazione che comporterà evidenti disagi, considerato il grande traffico che tutti i giorni passa dalla via Aurelia. Secondo i programmi comunicati, il cantiere durerà fino alla giornata di venerdì 17 febbraio 2023. I lavori occuperanno il centro della giornata, creando potenziali ingorghi nella fascia oraria che va dalle ore 7 del mattino alle ore 5 del pomeriggio. Ma i disagi li potremo trovare anche in altre arterie fondamentali della Capitale.

Altri lavori sulle strade romane

In questo periodo, sarà prevista anche la chiusura di un casello dell’A12 Roma-Civitavecchia, per lavori d’ispezione sul tratto stradale. Lavori che toccheranno anche Roma Nord, su un tratto di via Cassia: proprio in questo quadrante capitolino, sono in atto lavori per l’installazione di un nuovo spartitraffico, con i lavori che dovrebbero durare fino i primi giorni del mese di marzo 2023. Tale installazione, a detta degli ingegneri che hanno lavorato al progetto, dovrebbe aumentare la sicurezza su quel tratto di strada.

Lavori anche sulle tratte ferroviarie. Tra queste, menzioniamo la linea FL1 Roma-Fiumicino Orte, che per lavori di manutenzione vedrà chiuso il tratto ferroviario tra Roma Ostiense e Roma Tiburtina nella giornata della prossima domenica 12 febbraio 2023, come menzionato da Astral e Trenitalia.