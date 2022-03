Roma, locale in pessime condizioni igieniche e senza certificazioni: chiusura e circa 20.000 euro di multe

Roma. Quando gli agenti sono entrati all’interno per un consueto controllo, hanno trovato una situazione raccapricciante: condizioni igieniche pessime, sporcizia ovunque, nessuna norma di contenimento Covid applicata e sale slot aperte a tutte le ore. Inoltre, l’impianto elettrico della struttura era completamente abusivo e non a norma.

Chiusura per un locale di Roma

Insomma, non si sono fatti mancare niente. Troppe le violazioni accumulate dal titolare, per questo è stata disposta la chiusura immediata del locale per 5 giorni. La sala slot in questione si trova in via Oderisi da Gubbio, e dovrà pagare delle sanzioni piuttosto salate. E’ il resoconto devastante dei controlli effettuati dalla Polizia nella giornata di ieri, lunedì primo marzo.

Controlli serrati e multe salate

I poliziotti, inoltre, in un altro locale, in zona Magliana, hanno constatato che il proprietario permetteva la consumazione di bevande alcoliche all’interno di un esercizio di vicinato da lui gestito, violando anche le più elementari regole previste dalla normativa anti covid vigente. Al termine dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative pari ad un totale di 19250 euro.