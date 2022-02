Roma: lui 72enne, lei 42enne insieme per affari: scoperti in casa oltre 200 grammi di hashish

Roma. Ondata di arresti e fermi nella Capitale, precisamente in zona Casilino per tre soggetti colti durante la loro attività di spaccio giornaliera. Il primo, colto in flagranza di reato, è stato un cittadino romeno di 19 anni, con precedenti di polizia responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo infatti, durante un controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina e cocaina, mentre si aggirava per le strade con l’intento di piazzare la roba a qualche cliente di turno.

Coppia in affari a Roma

Il secondo fermo riguarda una coppia stravagante rispettivamente di 72 e 42 anni. La scoperta è avvenuta grazie ad una segnalazione giunta presso la sala operativa della Questura tramite l’applicazione “YOUPOL”. Gli agenti dello stesso Distretto, hanno dunque portato avanti la perquisizione a casa dei due soggetti già sospetti durante l’incontro iniziale. Una volta dentro le mura domestiche la scoperta sensazionale: hanno rinvenuto 235 grammi di hashish occultata in diversi modi. La quantità spropositata di sostanza stupefacente fa certamente escludere la detenzione per uso personale, la coppia in affari ora dovrà risponderne davanti alla legge.