Roma, malamovida: maxi rissa di oltre 20 persone con sedie e tavoli, ferito al volto il titolare

Roma. Davvero una nottataccia in quel di Piazza delle Crociate, soprattutto per il titolare di un noto pub della zona rimasto coinvolto in una maxi rissa a notte inoltrata, proprio all’interno del suo locale. La violenta zuffa si è verificata intorno alle 3.55 di sabato, 19 febbraio. Oltre 20 persone si sono scontrate in una rissa che ha preso delle proporzioni enormi, sfasciando il locale e provocando diversi danni alla struttura. I coinvolti si sono ferocemente picchiati a colpi di sedie, tavoli e bicchieri lanciati in aria.

Maxi rissa in un pub a Roma

Si tratta dell’ennesimo episodio di malamovida che colpisce inevitabilmente la Capitale nel fine settimana, un fenomeno sempre più diffuso di recente. A poco sono servite le ordinanze per il momento emanate, poiché cambiano scenari e modalità. Addirittura, il titolare del locale è stato costretto ad intervenire durante la lotta tra i due schieramenti coinvolti. E, non solo il locale, ma anche la sua persona è stata colpita. Nonostante i tentativi di pacificazione, ha ricevuto diversi colpi alla faccia che lo hanno costretto alle cure mediche. I poliziotti, una volta avvertiti, si sono immediatamente precipitati verso la zona di allerta con diverse volanti. Nel frattempo, però, i violenti si erano già dileguati nella notte. Per ora, risulta ferito solamente il titolare.