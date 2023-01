Roma, Marcello è scomparso da Saxa Rubra: il bambino indossa una tuta blu

Ore di apprensione per Marcello, un bambino di 12 anni scomparso da questa mattina a Roma. Il ragazzo abita nel quadrante di Saxa Rubra di Roma e al momento della scomparsa, era vestito con una tuta blu, un berretto sulla testa e delle scarpe arancioni.

Roma, scomparso un bambino di nome Marcello dal quartiere Labaro

Di Marcello non si ha più traccia da questa mattina, quando era previsto una sua entrata a scuola. Presso la scuola media di Saxa Rubra, dov’è iscritto, però non si è visto nessuno. Subito i docenti hanno segnalato la situazione, temendo che qualcosa di brutto fosse accaduto al giovane. Un pensiero che sembra confermarsi anche ora, considerato come il giovane non si sia visto all’interno del proprio istituto scolastico e soprattutto non abbia fatto ritorno a casa.

Come visibile nella foto, il bambino è moro e con gli occhi marroni, magro di corporatura, con ciglia e labbra accentuate. L’ultima volta che è stato visto dalla famiglia, il ragazzo era vestito sportivo: addosso portava una tuta di colore blu, con delle scarpe arancioni che si notano per l’originale colore e un berretto sulla testa. E’ iscritto presso la Scuola Media IC Baccano, situata all’interno del quartiere di Saxa Rubra.

Sul web si sono subito mobilitate le persone per rintracciarlo e riportarlo alla propria famiglia, condividendo le sue foto sui gruppi di quartiere e all’interno dei vari profili del social. La signora Federica Buonumore ha lanciato un appello sul gruppo di quartiere “Sei di Prima Porta e Labaro se”, in cui scrive: “CHIEDO A TUTTI GLI UTENTI LA MASSIMA CONDIVISIONE. DA QUESTA MATTINA QUESTO RAGAZZO, CHE DI NOME MARCELLO NON È ENTRATO A SCUOLA DI VIA Baccano, È SCOMPARSO HA 12 ANNI INDOSSAVA UNA TUTA BLU CON BERRETTO E SCARPE ARANCIONI CHIUNQUE LO AVESSE VISTO AVVERTA SUBITO I CARABINIERI“.