Roma, maxi rissa all’alba con i coltelli: tre ragazzi feriti, uno è grave

Si sono dati appuntamento in strada forse per risolvere qualche conto in sospeso. Poi però la situazione è degenerata e tra i due gruppi rivali è finita in rissa. Tre in tutto i feriti, uno purtroppo in gravi condizioni. La cronaca di quanto accaduto stamani in Piazza Re di Roma.

L’allarme e le chiamate al 112 sono iniziate ad arrivare stamattina presto, tra le 5.30 e le 6.00. In Piazza Re di Roma quattro giovani, divisi in fazioni contrapposte, una italiana, l’altra sudamericana, se le stavano dando di santa ragione. Calci, pugni e perfino coltellate: drammatico il bilancio con tre di loro finiti in Ospedale di cui uno in gravi condizioni.

Cosa è successo oggi a Piazza Re di Roma

Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato il gruppo di ragazzi ad affrontarsi così brutalmente in strada, trasformando i giardini della piazza in un ring. Sta di fatto che tra il gruppetto è scoppiata la rissa. Da una parte i due italiani, rispettivamente classe 2002 e 2004 (22 e 20 anni), dall’altra altrettanti giovani d’origine sudamericana, uno coetaneo dei rivali, l’altro di soli 16 anni.

La lite è stata piuttosto accesa e, complice i coltelli estratti dai contendenti, in tre sono finiti in Ospedale. Il più grave al momento risulta il 21enne sudamericano (classe 2022 ma con gli anni ancora da compiere, di nazionalità domenicana per la precisione, ndr) meno serie invece le ferite riportate dall’amico adolescente (cileno, ndr). Per quanto riguarda invece la banda rivale, al pronto soccorso è giunto anche uno dei due italiani, quello di 20 anni.

Le indagini

Sul posto, una volta partite le segnalazioni al 112, sono giunte le Volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno rinvenuto subito uno dei coltelli utilizzati nella rissa mentre un secondo è stato individuato poco più tardi. Le indagini per far luce sull’accaduto pertanto proseguono. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti infine, tra cui ripetiamo c’è anche un minore, la loro posizione resta al vaglio.