Roma. Morta di Covid Ginevra, la bambina di 2 anni trasportata d’urgenza al Bambino Gesù

E’ morta la piccola Ginevra, di appena 2 anni: per lei era stato tentato l’impossibile per salvarla, con quel trasferimento d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma ieri pomeriggio, dove era stata portata in elicottero dall’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove era ricoverata. Ma le sue condizioni erano troppo gravi e i medici non sono riusciti nel miracolo.

Questa notte la bambina si è arresa a causa di complicazioni sopraggiunte nel suo quadro clinico già compromesso dal Covid. La piccola Ginevra qualche giorno fa aveva iniziato a manifestare febbre alta e problemi di respirazione. I suoi genitori l’avevano quindi portata in ospedale a Crotone. Lì i medici avevano deciso di trasferirla in un nosocomio a Catanzaro, più attrezzato rispetto a quello crotonese.

Il trasferimento a Roma

Ma le condizioni della bambina andavano peggiorando, tanto che i sanitari avevano concordato un altro trasferimento, stavolta verso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il trasferimento era avvenuto ieri con un C-130j dell’Aeronautica militare, atterrato all’aeroporto di Ciampino. Da lì era stata portata in ospedale, dove poi stanotte l’ulteriore aggravamento ha portato al decesso.

A richiedere il trasferimento d’urgenza nella Capitale era stata direttamente la prefettura di Catanzaro. La bimba era arrivata a Roma a bordo di un volo dell’Aeronautica militare, ma il tentativo di salvarle la vita non ha avuto l’esito sperato. Grandissimo il cordoglio nei confronti dei genitori, Rossella e Giuseppe. Centinaia i messaggi da parte non solo di amici, ma di tanti sconosciuti che hanno preso a cuore la vicenda di questa piccolina che ha provato a resistere, ma che non ce l’ha fatta.