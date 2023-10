Roma, non solo l’ex fabbrica di penicillina: sgomberi in corso anche nel III Municipio

Giornata di interventi di sgombero a Roma, almeno due le operazioni importanti in corso stamattina. La più importante è senz’altro quella che sta interessando l’ex fabbrica di penicillina sulla Tiburtina, ma c’è da segnalare anche l’operazione coordinata dalla Polizia Locale nel III Municipio. In questo caso oggetto degli interventi sono alcuni appartamenti Ater.

Forze dell’ordine al lavoro per liberare edifici occupati in modo abusivo nella Capitale. Per quanto riguarda l’ex fabbrica di penicillina sarebbero almeno una cinquantina le persone identificate e allontanate (qui tutti gli aggiornamenti); in merito al Nomentano invece, presente in questo caso il Gruppo omonimo della Polizia Locale di Roma Capitale unitamente ai gruppi speciali dei caschi bianchi, sono tre gli immobili liberati e restituiti all’Ente proprietario, l’Ater (foto di repertorio).

Sgomberi oggi 19 ottobre 2023 nel III Municipio

Le operazioni sono scattate alle prime luci dell’alba di oggi giovedì 19 ottobre 2023. In campo le pattuglie del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) ed il gruppo III Nomentano della Polizia di Roma Capitale: gli interventi riguardano la riacquisizione di tre appartamenti Ater nella zona del III Municipio come detto. I caschi bianchi, in particolare, hanno liberato due appartamenti, siti rispettivamente in Largo Monte San Giusto, nel quale erano presenti quattro persone italiane, e in via di Val Melaina, dove all’interno è stato trovato un uomo italiano. Nel terzo appartamento oggetto dell’odierno blitz invece, in via Monte Massico, sono ancora in corso le operazioni di riacquisizione. Seguiranno pertanto eventuali ulteriori particolari nelle prossime ore.

Le operazioni a Tor Cervara di venerdì scorso

Venerdì scorso, ancora, altre operazioni analoghe erano state predisposte nella zona di Tor Cervara. Anche in quel caso sul posto erano intervenuto il personale della Polizia di Stato unitamente agli agenti della Polizia Locale; in particolare erano stati sgomberati diversi ‘palazzoni’ – diventati zona di spaccio – in Via Cesare Tallone. Oggi, infine, queste altre due importanti operazioni delle forze dell’ordine volte al ripristino della legalità.