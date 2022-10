Roma Nord, scomparsa da due settimane Simona

Dal 10 ottobre, risulta scomparsa nell’area di Roma Nord una ragazza di nome Simona. La donna di 36 anni al momento della scomparsa, è alta 1.60 m, gli occhi castani e i capelli grigi. E’ scomparsa nella zona di Prima Porta. Sul suo corpo porta diversi tatuaggi. Al momento della scomparsa, la donna era vestita con un piumino scuro, una maglietta verde, una tuta da ginnastica grigia, delle scarpe da ginnastica bianche. Inoltre, addosso portava uno zainetto nero, portando degli occhiali con lenti blu e montatura bianca.

Cosa sappiamo inoltre su Simona, la ragazza scomparsa a Roma Nord?

L’ultimo contatto con Simona, la ragazza scomparsa nella zona di Roma Nord, risale al 10 ottobre verso le ore 15. La donna vive a Prima Porta, a Roma, ed è solita frequentare il Parco Regionale di Veio, oltre le zone adiacenti a piazza Saxa Rubra. Sappiamo come appresso non abbia il proprio cellulare, ma potrebbe avere i documenti di riconoscimento. Vista la complessa situazione, i genitori temono che la ragazza, ovvero Simona, possa trovarsi in difficoltà.

Simona è una ragazza di 36 anni, che vive a Roma nel quartiere di Prima Porta. E’ scomparsa in dinamiche da chiarire il pomeriggio del 10 ottobre 2022: l’ultimo contatto con lei risale alle ore 15. E’ alta 1.60 m, ha gli occhi castani e i capelli grigi, oltre ad avere diversi tatuaggi sul proprio corpo. Le ultime persone che l’hanno vista, dicono che avesse addosso un piumino scuro, una maglietta verde, una tuta da ginnastica grigia, delle scarpe da ginnastica. Inoltre, con se portava addosso uno zainetto nero e sul viso teneva degli occhiali con lenti blu e montatura bianca.

La donna, residente nella zona di Roma Nord presso il quartiere di Prima Porta, è solita frequenta sia il Parco Regionale del Veio, che le zone adiacenti piazza Saxa Rubra. Non ha appresso il cellulare, ma potrebbe tenere i documenti di riconoscimento. Per chi la vedesse o ha informazioni riguardo a lei, è pregato di chiamare il 112.