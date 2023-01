Roma, nuova retata a Tor Bella Monaca: sequestrata droga e soldi sporchi alle case popolari

Nuova retata all’interno del “ferro di cavallo” di Tor Bella Monaca, a Roma. Nell’ultima retata portata avanti da Carabinieri, all’interno delle case popolari sono state sequestrate enormi quantità di sostanza stupefacente e soldi sporchi, provenienti tutti dalla meticolosa azione della piazza di spaccio. Un’azione dove i soldati sono andati a colpo sicuro, considerato come da mesi indagavano sul giro di droga, peraltro molto conosciuto in città, del quartiere.

Nuova operazione alle case popolari di Tor Bella Monaca a Roma

Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno passato al setaccio il quartiere di Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale, per contrastare ogni forma di criminalità. L’attività nel quartiere ha preso forma con numerose perquisizioni e posti di controllo. I Carabinieri hanno cercato armi e droga nei luoghi e nelle abitazioni ritenute possibili focolai di attività illecite. Hanno partecipato alle operazioni circa 50 Carabinieri, con l’assistenza di Unità Cinofile.

Appartamenti, cantine, garage e aree comuni tra le palazzine popolari sono state perquisite e il bilancio delle attività è di un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di centinaia di dosi di droga – tra hashish, marijuana e cocaina – e di oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite, sequestrati. I Carabinieri hanno anche identificato due giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish che sono poi stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori.

Eseguiti numerosi posti di controllo lungo le vie di Tor Bella Monaca, che hanno portato ad attente ispezioni su 48 veicoli e all’identificazione di 104 persone. Elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, tre per mancanza di copertura assicurativa e 2 per mancanza della prevista revisione. I risultati ottenuti rientrano in una serie più ampia di controlli mirati a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nel quartiere, dove i Carabinieri vigilano quotidianamente.