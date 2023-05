Roma, paura al Vaticano: auto forza i varchi di ingresso, la Gendarmeria spara

Attimi di paura ieri sera al Vaticano quando un’auto ha forzato i varchi di ingresso ignorando l’alt delle Guardie della Santa Sede. Considerata la situazione uno dei gendarmi ha aperto il fuoco contro le gomme della vettura per fermarla. Alla guida del mezzo c’era un uomo di 40 anni in evidente stato di alterazione psico-fisica: il conducente è stato arrestato.

Spari al Vaticano giovedì sera 18 maggio 2023

Secondo le informazioni disponibili l’uomo alla guida del mezzo, intorno alle 20.00, ignorando i ripetuti alt intimatigli dalle Guardie Svizzere ha forzato il varco di ingresso di Porta Sant’Anna ad alta velocità; la Gendarmeria, a quel punto, ha aperto il fuoco mirando alle gomme del veicolo. Nonostante questo il mezzo è riuscito comunque a raggiungere il cortile di San Damasco: qui l’uomo, spontaneamente, è sceso dall’auto e si è consegnato alle forze dell’ordine del Vaticano.

Le motivazione del gesto

Il conducente già prima aveva tentato di accedere nella Città del Vaticano e, di fronte al diniego di passare da parte della Gendarmeria in quanto sprovvisto di autorizzazione, inizialmente si era allontanato; ma, poco dopo, ha fatto manovra ed ha accelerato superando il varco. Uno dei Gendarmi ha sparato in direzione degli pneumatici anteriori colpendo il parafango anteriore sinistro ma l’auto, come detto, è riuscita a proseguire la propria corsa per poi fermarsi all’interno del Cortile (nel frattempo erano stati bloccati tutti gli altri accessi essendo stato lanciato l’allarme, ndr). Secondo quanto riportato da Skytg24 che cita fonti della Sala Stampa Vaticana l’uomo è stato trovato in stato di grave alterazione psico-fisica. In questo momento si trova in stato di arresto presso la cella detentiva della Caserma della Gendarmeria.

