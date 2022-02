Roma, paura in strada: furgone brucia avvolto tra le fiamme

Roma. Paura e scompiglio nel pomeriggio di oggi, tra i residenti del quartiere che non potevano credere ai loro occhi davanti alla scena surreale. Era letteralmente avvolto dalle fiamme, quando gli agenti della Polizia Locale se lo sono ritrovato davanti durante un pattugliamento di controllo nella zona di Tor Sapienza. Un furgone, completamente in fiamme, fermo in mezzo alla strada, con altre auto intorno e civili, ha rischiato di generare una catastrofe.

La dinamica degli eventi a Roma

E’ questo quello che è successo nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio, intorno alle 15.00, in via Appiani, nella zona di Tor Sapienza. Stando alle dichiarazioni di alcuni civili, e fiamme avrebbero interessato anche una siepe nelle vicinanze. Per fortuna, nessuno all’interno dell’abitacolo durante le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prontamente spento l’incendio prima che si propagasse intorno.