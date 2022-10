Roma, pensionato con 9 figli baciato dalla fortuna: vince alla Lotteria degli scontrini

La Lotteria degli Scontrini della Regione Lazio ha assegnato il premio a un pensionato romano che, venuto a conoscenza della notizia, ha reagito dichiarando: “È frutto della Provvidenza”.

Sì, perché il fortunato vincitore è padre di nove figli e ha otto nipotini ai quali, grazie a questa vincita, potrà garantire loro un sostegno per una spesa improvvisa, ma anche corsi di formazione e spese universitarie.

Le difficoltà per rintracciare il vincitore

La storia di questo premio e della sua notifica al destinatario è una storia a parte. Nonostante le ricerche all’indirizzo indicato, infatti, del pensionato non si avevano tracce. È stato solo grazie all’insistenza e alla perseveranza dell’Ufficio Monopoli e della Polizia Municipale che la notifica della comunicazione del premio al fortunato vincitore è stata possibile.

Una famiglia numerosa con figli “adottivi”

Il pensionato ha anche spiegato come mai, nonostante al giorno d’oggi non sia comune avere nove figli, lui avesse una famiglia così numerosa. La scelta dell’uomo e della moglie è dipesa dal “desiderio di vivere appieno l’impresa coniugale confidando nell’aiuto del Signore”, tanto da allargare la famiglia accogliendo in casa ragazzi che ne erano privi, come ad esempio ex tossicodipendenti o ragazze schiave della prostituzione o bambini in affido. Un progetto di vita reso possibile dall’incontro con un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio, impegnata a contrastare l’emarginazione e la povertà, legando la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi.

Il casuale abbinamento dello scontrino fiscale della spesa fatta con il biglietto virtuale vincente ha premiato una famiglia che, grazie a questa inaspettata fortuna, potrà continuare a svolgere la propria testimonianza d’amore.