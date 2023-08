Roma, preso rapinatore seriale, era il terrore dei supermercati: cinque i colpi in dieci giorni

Roma. Cinque le rapine effettuate in dieci giorni. Un vero e proprio incubo per le attività commerciali, sotto scacco da parte del rapinatore seriale. Un particolare contraddistingueva il malvivente: l’uso di guanti rossi. “Segno distintivo” che le vittime hanno riferito agli investigatori in tutti i colpi messi a segno dal bandito, da Nomentana a Montemario. È stato proprio questo tratto di abbigliamento che ha consentito alle forze dell’ordine di riconoscerlo, fermarlo ed arrestarlo venerdì pomeriggio da una pattuglia del reparto Volanti in servizio alla Balduina.

Il rapinatore seriale dai guanti rossi

Facciamo un piccolo passo indietro. Uno dei primi colpi è stato effettuato il 31 luglio scorso, nel pomeriggio, in via del Castoro. L’uomo, con il volto travisato da un casco, è entrato nell’attività piena di cliente e poi, sotto la minaccia di una pistola ha intimato il cassiere affinché gli consegnasse i soldi. Preso il bottino, è poi scappato in sella ad un motorino facendo perdere le proprie tracce. Fatto scattare l’allarme, sul posto è poi giunta la polizia che ha ascoltato i testimoni – i quali, tra l’altro, hanno riferito loro il particolare dei guanti rossi – e fatto partire le indagini.

Ma non finisce qui. Due giorni dopo, il 2 agosto scorso, il malvivente è tornato a colpire. Stavolta, a finire nelle sue mire un market di viale Tirreno, a Montesacro. Analogo il modus operandi e una volta arraffato il bottino – di circa mille euro – il bandito è fuggito. Un altro colpo è poi stato messo a segno il 4 agosto in via San Cleto, a Montespaccato. Poi, ancora, il 7 agosto ha puntato un supermercato di via Trionfale. Il 10 agosto, invece, sotto scacco del malvivente il market di piazza Nostra Signora di Guadalupe.

L’arresto

Una volta fatte partire le indagini, particolarmente preziose a riguardo le testimonianze delle vittime che hanno permesso di delinearne un primo identikit, i controlli delle forze dell’ordine si sono concentrati nella zona di Balduina. Fino a quando lo scorso venerdì il malvivente non è stato acciuffato. I poliziotti hanno aspettato che il bandito parcheggiasse lo scooter nelle vicinanze del market bloccandolo poco prima che potesse farvi irruzione. Scattate, dunque, le manette per un 54enne romano con precedenti per rapina e furto. L’uomo dovrà adesso rispondere di tentata rapina e porto abusivo di arma clandestina. Le indagini tese a stabilire i collegamenti con le precedenti rapine sono ancora in corso.