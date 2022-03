Roma, rabbia durante un controllo: attacca i Carabinieri con pugni e calci

Roma. Sono state 48 ore davvero intense per i Carabinieri che hanno deciso di intensificare i controlli proprio nelle periferie della Capitale, prima del fine settimana. Durate questi due giorni, ben 14 sono stati gli arresti, tra detenzione e spaccio di droga, armi clandestine e irregolarità a tutti i livelli.

Lo scambio a viale della Serenissima

Uno dei casi più eclatanti, è quello avvenuto durante la serata di ieri. Due cittadini originari della Guinea, rispettivamente di 44 e 26 anni, sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre cedevano delle dosi di eroina in mezzo alla strada. Nello specifico, i militari stavano pattugliando viale della Serenissima, quando all’improvviso hanno notato una scena molto sospetta: due uomini che si avvicinavano furtivamente ad una donna. Dopo aver osservato la scena per qualche minuto, hanno capito che doveva trattarsi di uno scambio illecito.

L’aggressione ai Carabinieri

Al loro arrivo, poi, ogni dubbio è stato spezzato: i due uomini avevano appena venduto 3 dosi di eroina ad una 43enne romana sulla stessa strada. Ma non è tutto. Quando i militari li hanno fermati per la perquisizione personale, hanno trovato altre 4 dosi della stessa droga e 150 euro. Poi, ad un certo punto, quando uno dei due uomini, il 44enne per la precisione, ha iniziato ad intuire la gravità della situazione, il panico lo ha portato alla violenza.

Calci e pugni per tentare la fuga

All’improvviso si è dimenato dalla stretta dei militari, con violenza, scagliando calci e pugni nei confronti dei Carabinieri. Ovviamente ha tentato di fuggire, dopo l’attacco a sorpresa, ma per lui non c’è stato niente da fare. Lo hanno immobilizzato e fatto salire nella volante. L’unico risultato ottenuto è stato quello di un aggravamento della sua posizione. L’uomo dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale