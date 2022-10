Roma, ruba la moto ma il proprietario lo picchia: ladro dà in escandescenze in ospedale

Roma. Stava provando a rubare una moto posteggiata in strada ma non aveva fatto i conti con il proprietario. ‘Beccato’ in flagrante il ladro, tra i due è nata una colluttazione che ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri. I protagonisti della furibonda lite sono poi stati condotti in ospedale dove il ladro ha dato in escandescenza, danneggiando gli arredi della struttura ma non solo.

La furibonda lite in via Giuseppe Ferrari

I fatti sono avvenuti nella serata di eri in via Giuseppe Ferrari. Qui un uomo, 35enne romano, ha dapprima provato a rubare una moto e poi si è reso protagonista di una furibonda lite con il proprietario che lo aveva sorpreso proprio mentre cercava di mettere a segno il colpo. A chiamare i carabinieri il proprietario della moto, sul posto sono interventi i militari della stazione Trionfale. I due sono finiti entrambi al pronto soccorso ma la furia dell’uomo non si è placata.

La furia in ospedale e la denuncia

Il proprietario della moto è stato condotto all’Umberto I mentre il 35enne romano al Santo Spirito. Dopo esser stato assistito, il malvivente è dato letteralmente in escandescenza iniziando a danneggiare gli arredi delle struttura ed i servizi igienici. Fermato nuovamente dai militari, l’uomo è stato denunciato ed ora dovrà rispondere di tentata rapina impropria a e danneggiamento.