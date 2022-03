Roma, rubano oltre 400 chili di rame in pieno centro e fanno saltare le linee telefoniche

Roma. Nella giornata di venerdì scorso, una chiamata improvvisa era giunta alla Polizia del Distretto Salario Parioli, per segnalare un malfunzionamento della centrale telefonica da parte di noto gestore di telefonia. Il malfunzionamento in questione riguardava la zona di piazzale della Marina nel quartiere Flaminio.

Movimenti sospetti nel quartiere Flaminio di Roma

Quando gli agenti sono intervenuti, hanno subito notato la sospetta presenza di un furgone bianco e di due veicoli, a bordo dei quali c’erano 4 soggetti che in quel momento stavano caricando svariati metri di cavi di rame. I sospetti si sono tramutati in realtà, quando gli agenti hanno deciso di seguirli a distanza e, una volta nei pressi di via della Maglianella, li hanno bloccati all’interno di un sito per stoccaggio di materiali.

Leggi anche: Roma, piccioni infilzati con gli aghi: ‘gioco’ inquietante al Flaminio

Il blitz della Polizia

Una indagine blitz, che ha condotto direttamente all’arresto in flagranza di reato i 4 uomini di età compresa tra i 42 ed i 63 anni. All’interno del furgone sono stati sequestrati 18 spezzoni di cavo telefonico da 2400 coppie di rame della lunghezza di circa 2 metri ciascuno, per un peso di circa 485 kg. Il reato è per tutti gli artefici di furto aggravato in concorso.