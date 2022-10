Roma, sassaiola contro un autobus a Valle Fiorita: distrutto il finestrino dell’autista

Ennesimo episodio di vandalismo verso un autobus della Roma TPL, che nella zona di Valle Fiorita è stato oggetto di una fitta sassaiola. A denunciare l’accaduto, i dipendenti della linea di trasporto. Si tratterebbe del secondo caso in pochi giorni, in una situazione che sta vedendo anche l’intervento della Polizia. Infatti, l’autobus stava viaggiando per le strade di Roma Est, su via San Biagio Platani, quando si è trovato bersaglio di una sassaiola lanciata da ignoti.

L’autobus vittima del pericoloso attacco vandalico, era lo 057, che nel proprio percorso attraversa Torre Gaia, Tor Bella Monaca e Vale Fiorita. Il mezzo con a bordo diversi utenti, non ha visto nessun ferito fortunatamente. Un sasso avrebbe centrato il lato del conducente, mandando letteralmente in frantumi il vetro. Illeso anche il guidatore. Proprio l’autista, nonostante il forte stato di choc, è riuscito a chiamare subito dopo i soccorsi, quando sull’orologio erano indicate le 6.50 del mattino.

Le indagini sulla sassaiola di Roma

Sul posto, si sono precipitati subito gli agenti della Polizia di Stato, che stanno indagando su questo caso vandalico e altre azioni analoghe in giro per la Capitale. Le pietre lanciate contro il veicolo, sono state prontamente sequestrate dai poliziotti. Il mezzo danneggiato, in attesa di essere riparato, è stato tolto dalla strada e portato in deposito. Un secondo episodio era avvenuto pochi giorni prima. Sabato 15 ottobre, verso le ore 20, un autobus della linea 555 era stato oggetto di un’altra sassaiola, questa volta tra via Ballao e via Urzulei, nel quartiere di Rocca Cencia.

Su quel caso, secondo la testimonianza dell’autista, lui era stato preso di mira da due giovani di etnia rom, tra i 16 e i 18 anni. Il suo mezzo avrebbe incrociato i due ragazzi mentre percorreva via Ballao, con il vetro del bus andato in frantumi all’altezza dell’incrocio su via Urzulei dopo un pesante tonfo. Un episodio, che così descritto, sarebbe analogo alla vicenda avvenuta poc’anzi a Valle Fiorita.