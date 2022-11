Roma, scontro tra moto e auto: temporaneamente chiusa la via Flaminia

Per uno scontro avvenuto tra una motocicletta e un’automobile, è stata chiusa temporaneamente la SS3 “Flaminia” a Roma. La chiusura al traffico sarebbe attiva al km 27, in un’iniziativa valevole per entrambi i sensi di marcia. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, che al momento certifica solo un sinistro tra un motociclo e un’autovettura. Nel sinistro, è certo come sia rimasta ferita una persona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.