Roma, scoperto cimitero di auto rubate a Ponte di Nona

Torniamo a parlare di degrado a Roma, questa volta riprendendo il discorso sul complicato territorio del VI Municipio. Nuovamente, Marco Doria ci porta a vedere una discarica abusiva a cielo aperto. Oggi ci porta a Ponte di Nona, nei pressi delle case ATER, dove un parcheggio pubblico è diventato un cimitero per auto rubate e pezzi di vetture da rivendere probabilmente al mercato nero dei ricambi su Roma Est.

Il cimitero della autovetture a Ponte di Nona, in zona Roma Est

Marco Doria ci ha portato all’interno di questo spazio, dove si contano almeno 8 macchine abbandonate e diversi scooter. Automobili provenienti probabilmente da furti compiuti nella zona, con i ladri che hanno posizionato lì i mezzi per smontarli lontano da occhi indiscreti. Quella che a tutti gli effetti è una discarica abusiva, seppur di veicoli, si trova nel quartiere di Ponte di Nona, sotto il civico “40” di via Padre Damiano Dewuster.

Questa, una situazione che Marco Doria prima ha segnalato alla Centrale Operativa Lupa, poi successivamente denunciato pubblicamente in radio attraverso i microfoni di NSL, presso il programma “Doppia Vela 21”. Tantissime le automobili smontate, con mezzi a cui mancano le ruote, i paraurti, gli interni come stereo, volante o le turbine del climatizzatore, i fari e tanti altri pezzi che le compongono. Gli fanno compagnia dei motorini, questi in situazioni di fatiscenza e provenienti anche loro da furti all’interno del territorio.

Altre situazioni di degrado a Ponte di Nona

Ma le denunce di Marco Doria non si fermano qui. Sempre a Ponte di Nona, ha individuato un’area abbandonata e data alle fiamme su via Oscar Romero: questo spazio era un ex parco giochi, con tanto di fontanelle, una pista ciclabile e addirittura una pista di pattinaggio. Oggi rimane uno spazio abbandonato, con i roghi che hanno distrutto le panchine. Difficile capire le motivazioni che hanno propagato il fuoco in questa parte della valle, che tutt’intorno vede la presenza di cospicui rifiuti. E’ ipotizzabile, come in altri punti della Capitale, che in anche in questo caso a qualcuno sia sfuggito un fuoco per bruciare i rifiuti, proiettando le fiamme anche in alcune zone dell’immenso spazio verde.

In ultimo, Doria ha ripreso una situazione di emergenza rifiuti nel quartiere, questa volta a via Don Primo Mazzolari, proprio nei pressi del deposito AMA locale. Qui, ai piedi dei cassonetti, stazionano montagne di rifiuti. In una situazione probabilmente appesantita dalle recenti feste natalizie, riusciamo a trovare di tutto: sacchi dell’immondizia, scatoloni, borse, sedie, resti di stendini, pezzi di mobile e altre cianfrusaglie lasciate abbandonate in quel punto.