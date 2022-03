Roma, sequestrata associazione culturale con all’interno piazza di spaccio: droga ai giovani del quartiere

Roma. Circa un mese fa, gli agenti avevano scoperto al suo interno un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, di fatto, quella che doveva essere un’associazione culturale dedita alla crescita e al sostegno del quartiere, si era però rivelata una vera e propria piazza di spaccio. Per questo, il personale del commissariato di San Lorenzo aveva proceduto con il sequestro penale.

Provvedimento penale e sospensione licenza a Roma

Un provvedimento duro ed irrevocabile. Ora arriva anche la sospensione temporanea della licenza per 30 giorni, nei confronti del titolare dell’associazione culturale del quartiere, che si trova di preciso in via degli Aurunci. È stata disposta dal Questore di Roma, con provvedimento ai sensi dell’articolo art. 100 TULPS.