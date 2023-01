Roma: sequestrati oltre 12 milioni di prodotti non sicuri tra parrucche, spray e coriandoli per il Carnevale

Maxi retata della Guardi di Finanza, che nelle maggiori piazze di Roma ha sequestrato prodotti contraffatti in tema al periodo di Carnevale. Si tratta di parrucche, spray, coriandoli, travestimenti, colori per il viso e tanto altro, tutti accomunati dalla mancanza di licenze per essere venduti e quindi non sicuri nell’utilizzo. Un blitz che ha toccato i venditori abusivi etnici, che sempre più spesso cercano di vendere questi materiali all’interno delle strade più vissute di Roma.

Roma, maxi retata della Guardia di Finanza sui prodotti di Carnevale

Sono oltre 12 milioni gli articoli sottoposti a sequestro dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma al termine di un’attività di servizio che ha portato alla segnalazione del rappresentante legale di una società per le violazioni al c.d. “Codice del Consumo”. Nell’ambito del controllo economico del territorio i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma, hanno individuato, nella periferia est di Roma, all’interno di un deposito all’ingrosso, oltre 12 milioni di articoli per Carnevale – tra cui parrucche, trucchi, unghie finte e accessori di abbigliamento – aventi standard di sicurezza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

Qualora immessi sul mercato gli articoli, diretti ad alimentare la vendita al dettaglio, avrebbero generato ricavi per milioni di euro. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo a contrasto all’abusivismo commerciale predisposto dalla Guardia di Finanza a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini. Come sappiamo, l’abusivismo commerciale per le piazze romane è un fenomeno ormai radicato e denunciato puntualmente dalle attività commerciali regolari.

Ambulanti abusivi infatti vendono prodotti tranquillamente rintracciabili in un negozio di giocattoli o una merceria, vendendo quei materiali a prezzi irrisori: vendite che danneggiano la piccola imprenditoria romana, ma soprattutto pericolose per la salute umana, considerato come quei materiali non hanno nessuna certificazione di sicurezza per essere utilizzati.