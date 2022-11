Roma, sotto il Ponte della Musica una discarica a cielo aperto. La rabbia dei residenti

Ancora si torna a parlare di degrado a Roma. Questa volta in una zona centrale della Città, ovvero il noto Ponte Della Musica, che divide il quartiere Flaminio dall’area dello Stadio Olimpico e il Foro Italico. In tal senso, nonostante la bellissima passeggiata che offre il ponte sopra il fiume Tevere, è insindacabile come le condizioni della struttura, sul piano del decoro, vivano un profondo stato di abbandono. Una situazione ben visibile affacciandosi dalla struttura verso il fiume.

La situazione del Ponte della Musica a Roma

Passeggiando sul Ponte della Musica, non solo si gode una piacevole camminata che collega due importanti quartieri di Roma, tra la visione dell’Olimpico, graffiti artistici e magari skateboarder in azione con le loro acrobazie. Quello che è presente sotto la struttura pedonali, purtroppo lascia a desiderare. Parliamo, come tanti altri casi in giro per la Capitale, di cumuli di spazzatura abbandonati ai piloni del ponte pedonale.

Come in tanti altri posti situati nella Capitale e colpiti da un grave stato di degrado, neanche il ponte che unisce i quartieri Della Vittoria e Flaminio fa eccezione. Come testimoniano i residenti locali, sotto la struttura sembra di trovare un immensa discarica abusiva, dove sono rintracciabili non solo cartoni di tutti i tipi, ma anche immobili abbandonati, sacchetti dell’immondizia, ferri vecchi e arrugginiti, oltre ad altre porcherie lasciate in quegli spazi.

In un punto centrale della Città, non solo per i tifosi che vanno allo Stadio Olimpico a tifare Lazio e Roma, oltre che gli studenti del Foro Italico e i residenti della zona, sembra però che il decoro sia venuto totalmente a mancare, così come quei servizi comunali che dovrebbero ottemperare alla pulizia di questo quadrante. Oggi, quel minimo di decoro che si trova sul Ponte della Musica, è difficilmente garantito dallo sforzo di cittadini, volontari, writers e skateboards, che ogni settimana si organizzano per tenere pulito questo spazio.