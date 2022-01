Roma, spari nella notte contro un’auto in sosta: paura nel quartiere

Roma. Non deve esser stata una bella sensazione quella avuta da un uomo di rientro alla sua auto, dopo una scoperta terrificante. Stava per entrare nell’automobile, quando ha notato qualcosa di strano proprio in corrispondenza del lunotto posteriore: un foro simile a quello di un proiettile. Immediatamente l’uomo ha segnalato l’avvenimento alla Polizia. Ha chiamato il 112 più o meno alle 10.30 del mattino da via Alberto Bergamini.

Una scoperta terrificante a Roma

L’uomo, un incensurato residente nella zona, non poteva credere ai suoi occhi. Aveva lasciato la sua auto in sosta durante la notte all’altezza dell’incrocio con via Tommaso Smith. I presentimenti dell’uomo e degli agenti intervenuti sul posto hanno poi trovato la conferma. Infatti i rilevi fatti per ora dalla scientifica hanno dimostrato che il foro corrisponde effettivamente a quello di un proiettile. Tuttavia, nessuno nella notte ha avvertito spari o altro, e nemmeno ci sarebbero state segnalazioni da quella zona. Inoltre, il proprietario dell’auto esclude che possa essere stato un ”avvertimento”. Proseguono, dunque, le indagini per vederci chiaramente in questa faccenda.