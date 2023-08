Roma, supervincita a Casal del Marmo: 5 Stella al Superenalotto, è caccia al fortunato giocatore

Serata fortunata per uno sconosciuto giocatore romano, che questa sera ha centrato un “5 Stella” al Superenalotto. Anche se non è stato registrato nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, consentendo al jackpot di salire a 46,8 milioni di euro, una supervincita c’è comunque stata e proprio a Roma. Nel concorso di sabato 26 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati dieci “5” dal valore di 18.922,57 euro ciascuno. Ma il colpo maggiore è quello del “5 stella” da ben 473.064,25 euro realizzato a Roma, presso il punto vendita Meet Tabacchi in Via Casal del Marmo, al civico 312, in zona Ottavia, nel XIV Municipio.Da due mesi, invece, manca il traguardo maggiore: l’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Caccia al vincitore

Nella tabaccheria è festa grande: un importo così “importante” non è ovviamente passato inosservato. Sconosciuto il giocatore che è riuscito a indovinare i 5 numeri vincenti. E adesso si cerca di indovinare chi possa essere il fortunato vincitore. Nel quartiere è partita già la caccia. I numeri estratti questa sera sono i seguenti: 8, 11, 23, 59, 73, 75. Il numero Jolly invece è il 14, mentre il numero Superstar è l’11.