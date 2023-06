Roma, ubriaco lancia bottiglie dalla finestra dell’hotel: i residenti chiamano i carabinieri

Roma. Una scena insolita e pericolosa quella che notata da alcuni residenti e che ha dato adito a non poca preoccupazione. Al centro della vicenda un ragazzo – 21enne tedesco – che, in preda ai fumi dell’alcol, ha pensato bene di lanciare una bottiglia di vetro dalla finestra di un hotel. Le sue gesta non sono passate inosservate ed è stato fatto subito scattare l’allarme. Giunti sul posto i carabinieri, il giovane è stato denunciato a piede libero.

Il lancio della bottiglia di vetro sulla strada

I fatti risalgono alla scorsa notte, quando – intorno alle 4:00 – diversi residenti di via Volturno hanno allertato il 112 per segnalare la presenza di uomo che lanciava bottiglie di vetro dalla finestra di un’abitazione. Sul posto è poi giunta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che ha individuato l’appartamento, adibito a struttura ricettiva e al cui interno, un ospite, un 21enne tedesco in evidente stato di ebbrezza alcoolica, è stato sorpreso mentre lanciava una bottiglia di vetro che si infrangeva sull’asfalto della strada sottostante. Circostanza che sarebbe potuta costare caro qualora qualcuno si trovasse, malauguratamente, a passare lungo quel tratto di strada. Ora, per il 21enne è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di getto pericoloso di cose. Una bravata che il protagonista della vicenda non dimenticherà tanto facilmente.