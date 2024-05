Roma, veicolo a fuoco sul GRA: traffico e code in carreggiata interna | FOTO

Veicolo in fiamme stamattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Code si registrano in carreggiata interna: la situazione in tempo reale del traffico.

Disagi questa mattina sul GRA. La settimana dei pendolari inizia all’insegna del traffico e degli incolonnamenti: oltre ai normali rallentamenti dovuti alla viabilità verso i luoghi di lavoro, specie in concomitanza della ripresa delle attività dopo il weekend, poco fa ci si è messo anche un incendio a complicare la situazione. In questo momento un mezzo è stato infatti interessato dalle fiamme sul Raccordo – cause del rogo ancora da accertare – tra la A91 Roma Fiumicino e la Pisana in carreggiata interna.

Traffico oggi sul GRA: veicolo in fiamme

Sul posto sono in arrivo i Vigili del Fuoco unitamente alle forze dell’ordine e al personale ANAS. Almeno 3 i km di fila presenti in questo momento che partono come detto dal tratto del GRA in corrispondenza della Pisana, compreso tra l’Allacciamento 30 per l’Aeroporto di Fiumicino (Km 60,6) e lo svincolo 32 per l’appunto di Via Della Pisana (al Km 64,4) in direzione Aurelia.

Notizia in aggiornamento