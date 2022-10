Russell Crowe a Roma: l’attore in giro con il monopattino

Russel Crowe continua la sua visita della Città di Roma. Il leggendario attore che interpretò Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore”, è stato visto questa mattina mentre girava la Capitale a bordo di un monopattino elettrico. Il noto personaggio cinematografico neozelandese, è stato avvistato da paparazzi e fan nel Centro Storico cittadino, mentre si divertiva col mezzo a due ruote nella zona della Fontana di Trevi.

Crowe è a Roma per presentare il suo ultimo lavoro cinematografico, “Poker face”, in cui il noto attore torna anche alla regia dopo l’esperienza di “The water diviner” del 2014. Nei giorni passati nella Capitale, l’artista è stato omaggiato anche con onorificenza di Ambasciatore di Roma nel mondo, in un titolo consegnatogli direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri, per i benefici che la città romana ne ha tratto dalla sua interpretazione ne “Il gladiatore”. La pellicola girata nel 2000, ha permesso al noto volto cinematografico di essere premiato anche come premio Oscar in qualità di “Miglior attore” nel 2001.

Russel Crowe col monopattino in giro per Roma

L’attore sarebbe stato avvistato per le strade della Città Eterna questa mattina, mentre a bordo del monopattino elettrico si aggirava tra la zona del Pincio e quella della Fontana di Trevi. Un’esperienza da turista, che lo stesso premio Oscar e nuovo Ambasciatore di Roma ha voluto immortalare sul proprio profilo Instagram, facendo vedere anche piazza del Popolo. Ad accompagnarlo in questo viaggio di svago e lavoro nella Capitale, anche la nuova compagna Britney Theriot.