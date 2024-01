Ryanair punta su Roma e aumenta aerei e rotte: quali?

Ryanair, la compagnia aerea a basso costo irlandese, prosegue con il suo progetto di crescita, incrementando velivoli e voli da Roma, in particolare per rispondere alle richieste dei vacanzieri in previsione della prossima stagione estiva.

Tutti coloro che scelgono lo scalo aeroportuale di Fiumicino possono contare non solo su due nuovi B737, Boeing con una capienza di 186 passeggeri ciascuno, che vanno a rimpinguare la flotta che raggiunge così le 17 unità, ma anche su nuove assunzioni e nuove rotte. La compagnia irlandese investirà, infatti, ben 200 milioni di dollari per incrementare il numero degli aerei, arruolare altre 60 dipendenti, tra piloti, personali di bordo e ingegneri, e incrementare il traffico.

Nuove mete turistiche, nuove assunzioni e nuovi velivoli

Dal punto di vista delle rotte, la Ryanair ha previsto per la prossima estate di rispondere ulteriormente alle richieste dei suoi utenti offrendo la possibilità di raggiungere nuove mete turistiche. Con le nuove sette destinazioni la compagnia raggiunge ben 82 rotte con un incremento del 15 per cento del traffico dalla Capitale e rispondendo alle richieste di oltre 11 milioni di passeggeri.

Il processo di crescita della compagnia aerea

Il piano di sviluppo della Ryanair in Italia va avanti a gonfie vele, visto che oltre a crescere nella città eterna propone anche a Milano 10 nuove rotte estive e l’apertura di nuove basi a Trieste e a Reggio Calabria per una migliore e più capillare risposta ai viaggiatori che la scelgono per raggiungere le loro destinazioni.

Le nuove città raggiungibili da Fiumicino

Intanto, però, i romani e tutti coloro che si servono dell’aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino la società low cost ha annunciato che per la prossima stagione estiva saranno attivate nuove rotte che, grazie ai prezzi vantaggiosi offerti, risponderà alle esigenze di un grande bacino di utenza. Ma quali saranno le città raggiungibili da Roma? Andiamo a vederlo insieme…

L’annuncio del Ceo della Ryanair in una conferenza stampa

E’ stato il ceo della compagnia aerea, Micheal O’Leary, in conferenza stampa, ad annunciare le grandi novità in programma nella Ryanair, soffermandosi in particolare sullo scalo di Fiumicino dal quale partiranno entro l’estate prossima voli con destinazione: Dubrovnik, Danzica, Göteborg, Lisbona, Malta, Parigi e Riga, sottolineando l’importanza che la penisola ha nei progetti di sviluppo della società che con il trascorrere del tempo continua a investire in Italia offrendo servizi sempre più capillari, ma anche crescita occupazionale.